Juan Carlos García B.

Docente, arquitecto y experto en planificación urbana.

ANÁLISIS

“Hay planes y proyectos pendientes desde 2006”

“Es importante que el Área Metropolitana se enmarque en la planificación en conjunto que tiene. A veces el ordenamiento territorial va por un lado y por otro las acciones que se deciden. Se debe hacer operativo el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (Pemot) aprobado en diciembre. En este, que debe ser articulado, hay muchas tareas pendientes que, incluso, vienen de 2006. Por ejemplo, la creación de un operador urbano metropolitano, que ese año se dijo que se llamaría Aburrá 2020. Llegamos a 2020 y no hay operador, que sería como la EDU pero metropolitana. Otras asignaturas pendientes son los macroproyectos, principalmente la Centralidad Norte, en Bello; y la Sur, que está entre Envigado, Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Envigado. En la norte se está haciendo una cosa distinta (un autódromo), y en la Sur el único que lo está implementando es Envigado. También está pendiente una planificación integrada para obligaciones urbanísticas; la creación de un fondo metropolitano para espacio público; el Cinturón Verde metropolitano, que sigue sin hacerse; y Parques del Río, que está diseñado completo en el Aburrá. El llamado es a que los planes de acción recojan lo que viene de atrás. Desde hace 14 años hay una tradición de planificación sistemática, con una cantidad de iniciativas y cada gobierno le añade acciones. Puede que todas sean importantes pero la mayoría no se lleva a cabo porque no hay continuidad en los procesos. Nos tenemos que acostumbrar a una planificación de largo plazo que no sea coyuntural, que no resuelva la agenda de los mandatarios de turno. Lo importante es que estas nuevas políticas, como el Valle del Software, se enmarquen en los procesos que vienen de años atrás pero con vocación de largo plazo y se articulen en el entorno metropolitano”.