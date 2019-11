Área Metropolitana: “Duplicamos las áreas urbanas protegidas”

Con más voluntad se podrían llegar a acuerdos y hablar, por ejemplo, del tema de los taxis, que no lo estamos resolviendo, y eso debería implicar que exista autoridad de transporte metropolitana como ocurre con los buses. También el tema de la carga, que lo asumimos desde lo ambiental, pero no desde la movilidad, para hablar de la logística de distribución urbana. No podemos esperar que se tomen decisiones desde el Gobierno”.

Pese a esto, durante los cuatro años no hubo uno solo en el que no se presentara una contingencia por calidad del aire, ¿es inevitable tener una crisis?

“Le respondo en dos, como buen contador público que soy. Desde la parte de infraestructura física: toda la parte del corredor oriental del río, donde se hace desde la vía distribuidora, el intercambio vial de la Ayurá, luego en Medellín me voy desde el Jardín Botánico por Carabobo y luego me sigo en el lado oriental por Bello. Es una obra monumental. Y si miramos desde lo cualitativo: haber logrado poner en modo gobernanza a los actores del territorio y a la institucionalidad”.

“(Risas) Pues yo lo estaba esperando, pero cuando llegó la hora de tomar decisiones, que se acercaba octubre de 2018, me dije a mí mismo: no es justo que dejemos todos estos procesos a mitad de camino. Consideré que no era prudente y por responsabilidad con el territorio había que continuar. Hoy siento más tranquilidad conmigo mismo, con la satisfacción del deber cumplido, si Dios nos permite, en alguna oportunidad estaremos. Si no, estoy tranquilo.

Acabo de inscribirme en la Universidad Politécnica de Cataluña a un doctorado en sostenibilidad, estoy enamorado del tema porque creo que sin eso no hay largo plazo. Muchas cosas que desarrollamos acá posiblemente las lleve a un trabajo de investigación. Vamos a ver qué más me trae el camino. Por ahora me voy a estudiar y a sacar adelante ese doctorado que espero poner al servicio del territorio” .