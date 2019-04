Así se hizo justicia en el caso del niño Miguel Ángel, de Guayabal

Los gritos sacaron del letargo de la mañana a los visitantes de la Clínica Las Américas. Daniela Giraldo Sierra entró allí con su hijo Miguel Ángel, de 2 años, buscando ayuda médica.

Eran las 8:00 a.m. del 15 de septiembre de 2017 y una pediatra la recibió con la intención de atender al pequeño pero, sobre la camilla, se dio cuenta de que el niño estaba frío, rígido y presentaba lividez, signos claros de que llevaba varias horas de muerto.

El niño estaba desnudo y envuelto en una cobija. Daniela le dijo a la médica que él había tenido gripa y que al despertarlo para llevarlo a la guardería no había reaccionado y que entonces le metió los dedos en la boca para producirle vómito. Pero algunas cosas no le cuadraban a la galena: no solo parecía llevar varias horas de muerto sino que, además, tenía heridas en el cuello y la cabeza y morados en los brazos. Ante las dudas se activó el código de muerte indeterminada y llamó la Policía.

Cuando los agentes de la Sijín llegaron a la clínica, el reloj marcaba las 9:30 a.m. A uno de ellos le asombró ver a una mujer adulta gritando “me lo mataron, me mataron al niño”. La mujer era la abuela, que discutía con Daniela y su novio, Mateo Sepúlveda Jaramillo, quien al parecer pertenecía a grupos delincuenciales. La pareja llevaba seis meses de convivencia, pero la familia de ella no lo sabía.

Testigos le dijeron a la Fiscalía que la llegada de los agentes alertó a Mateo, quien se fue, sin decir nada, a su casa en el Cristo Rey (Guayabal). Allí lo hallaron media hora después los investigadores.