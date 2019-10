30 aspirantes a la Contraloría de Antioquia no fueron admitidos

El 33,3 % de los inscritos como candidatos a Contralor de Antioquia no fueron admitidos por la facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia (U. de A.), que lidera el proceso de selección. Eso significa que de los 90 inscritos, solo 59 podrían continuar en el concurso, pues uno más fue declarado como “no aplica (se retiró voluntariamente)”.

Luquegi Gil, decano de derecho de la U. de A., aseguró que en esta primera etapa se hizo una revisión minuciosa de los requisitos establecidos por la Resolución 144 de 2019, que reglamenta el concurso.

“La causal más relevante por la cual no fueron admitidos los aspirantes es que no aportaron la totalidad de requisitos establecidos como documentos obligatorios. Algunos no presentaron la tarjeta profesional, el certificado de antecedentes disciplinarios y judiciales, entre otros”, aclaró.

El decano agregó que este miércoles y jueves (2 y 3 de octubre) la U. de A. recibirá observaciones o impugnaciones de los aspirantes que no fueron admitidos y resolverá si sus reclamos proceden o no. Así las cosas, el próximo 15 de octubre se publicará en la página de la Asamblea la lista de admitidos y la respectiva citación a exámenes de conocimiento.

“Las pruebas la vamos a aplicar el 21 de octubre con los mismos controles que se hacen en el examen de admisión a la U. de A. Tenemos un cuarto aislado en el que se elaboran las preguntas, donde todo es monitoreado con cámaras y grabaciones de audio, y lo mismo se hace para la calificación”, anotó.

Cabe anotar que a la fecha solo se conocen los números de cédula de los aspirantes. Sus nombres completos se conocerá en dos semanas.