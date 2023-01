Paula Gómez, habitante del barrio El Recreo —uno de los cuatro que suelen verse afectados—, lo explica: “Nos pasó el 31. Ese día el agua se fue sin previo aviso. Nos tocó pasar el fin de año donde unos vecinos”. Pero, según su testimonio, los traumatismos con el servicio de agua no fueron cuestión de un solo día. Agrega: “Ayer (lunes), que nos acostamos a las 11:30 de la noche, todavía no había llegado el agua”.

La escena parece inverosímil: en Guatapé, un pueblo del oriente donde el turismo ha crecido vertiginosamente por cuenta de su embalse, la gente se está quedando sin agua en sus hogares. Ocurre en los picos festivos, en los que la afluencia de turistas se dispara de un tirón, como el pasado fin de semana. Cerca de 200 usuarios —entre los 3.200 que tiene el sistema de acueducto— vieron escasear el agua cuando abrieron la canilla en pleno cierre de año. Hasta ayer, según algunos testimonios, el servicio no se había normalizado por completo.

El aumento del turismo no solo ha desbordado las vías de ingreso y salida del municipio, la capacidad del embalse para soportar embarcaciones, la disponibilidad de habitaciones en los hoteles y de mesas en los restaurantes, o los niveles de ruido reglamentados por la ley en lo que a vuelos turísticos con helicópteros se refiere. Ahora, los servicios públicos como el agua, e incluso la recolección de basuras, sienten la carga: el pueblo, en fin de semana festivo, consume hasta tres veces el agua que suple normalmente a sus casi 9.000 habitantes.

El agua no alcanza a llegar a los barrios que están ubicados en las afueras. Ocurre en El Recreo, sector donde reside Paula con tres familiares más, así como en Villas del Pinal, Altos de la Virgen y Calle Jiménez. Pero el episodio está lejos de ser anecdótico. La contingencia, que ayer ya se había resuelto según el gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Guatapé, Federico Giraldo, es consecuencia de un problema mayor.

Las novedades con el sistema de acueducto no tienen que ver con escasez de agua. Lo que ocurre, afirma Paula, es que en cada puente o fin de semana de temporada el servicio se ve en apuros. ¿Qué pasa? Pues resulta que el sistema se desborda y el agua termina agotándose muy temprano por los consumos en la zona céntrica del pueblo, donde tienen lugar las actividades hoteleras y comerciales.

Así se la pasan: echándole ojo al reloj y tanteando, entre acierto y error, si corre agua por la canilla al abrirla. Los baldes y los tanques terminan convirtiéndose en las soluciones parciales ante la merma. “Hay un chorro, pero muy pequeñito, no alcanza para mi hermana, mi mamá, la niña y el negocio. Y eso, pues, que es una venta de empanadas. Nos levantamos de madrugada para lavar la ropa”, expresa.

Cuenta Paula que cuando hay alta afluencia de turistas, como en los festivos, mitad de año, diciembre y el conocido puente de Reyes, la dinámica es la misma: el agua se va a partir de las 9:00 de la mañana y no vuelve hasta ya entrada la noche. Le pasó el 31 de diciembre pasado y aún ayer, cuando tuvo que despertarse a las 4:30 de la mañana para recoger agua y, de paso, lavar la ropa.

Lo que ocurre, explica el gerente Giraldo, es que el agua no alcanza a llegar hasta la parte alta del municipio. Muy temprano, en los 132 restaurantes formalizados del pueblo, comienzan las labores de aseo, preparación de desayunos y, posteriormente, almuerzos. El agua, entonces, comienza a escasear en casas como las de Paula. La demanda sube, porque en paralelo los 224 alojamientos, a tope en temporadas como inicio de año, requieren agua para el lavado de sábanas y el consumo de sus clientes.

Las cifras que comparte el funcionario retratan lo que ocurre: el acueducto público tiene una capacidad de almacenamiento de 700 metros cúbicos. Este diciembre, en las 24 horas del 31, la demanda de agua llegó a los 2.100 metros cúbicos. Tres veces por encima de la capacidad de almacenamiento. “El año pasado, en la misma fecha, el consumo fue de 1.600 metros cúbicos. El aumento fue de 500 este año”, reconoce el funcionario.

Pero, ¿por qué los barrios altos se quedan sin agua? Giraldo explica que el problema no es de fondo, sino de forma. Es decir, hay agua suficiente para atender la demanda en picos de turistas, pero no así infraestructura. “Como hay tanta demanda en la parte céntrica, la tubería se queda sin presión. Por eso en las zonas altas se ven afectados. La distribución del sistema de acueducto no es por bombeo sino por presión. Esos tanques están muy altos. Esa es la razón”, sostiene.