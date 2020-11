La situación es calificada como crítica: “Necesitamos de la solidaridad de todos porque la sangre no se fabrica”. Con esta frase Victoria Villegas, coordinadora de la Red Departamental de Bancos de Sangre hace un llamado para no dejar estas despensas vacías, afectadas grave e irónicamente en tiempos de pandemia. No faltan razones para esta calificación. Los grupos sanguíneos que antes no eran escasos ahora lo son y hasta procedimientos quirúrgicos han tenido que ser aplazados por falta de hemocomponentes....