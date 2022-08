Mucho revuelo causó en la mañana de ayer la entrega virtual por parte de la Alcaldía de Medellín de 6.000 pases dobles para disfrutar del 65° Desfile de Silleteros desde los palcos el próximo lunes.

La Alcaldía había anunciado que –como una forma de democratizar el acceso gratuito del público a los palcos– las personas podrían ingresar a una plataforma web para llenar un formulario, con lo cual ganarían el cupo.

Los interesados, según informó la administración, podrían hacer el trámite entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. de ayer. Pero la frustración llegó muy pronto con las dificultades para acceder a la página y el anuncio oficial casi inmediato de que los cupos ya estaban llenos.

De acuerdo con la misma Alcaldía, los pases dobles se agotaron en menos de cinco minutos, lo cual fue catalogado como un éxito por parte de la administración.

“El masivo interés por asistir a uno de los eventos centrales de la Feria de las Flores ratifica la importancia de esta tradición para quienes habitan y visitan Medellín; esto en un ejercicio democrático de equidad e inclusión que busca acercar la cultura y la belleza de las flores a todas las personas”, dijo la Alcaldía.

Sin embargo, en las redes sociales, sobre todo en el tuit del alcalde Quintero sobre el tema, los internautas mostraron su descontento por la forma tan extraña en que todo sucedió. Allí, la queja recurrente es que en todo el tiempo que el formulario estuvo al aire hubo dificultades para acceder.

“Yo estuve desde las 8:00 en punto, nunca se habilitó el link. Y cuando así fue, ya dizque no había boletas”, escribió Andrés Arango Luna.

“A las 8:05 a.m. logré llenar un formulario y cuando terminé, me salió que ya estaba cerrado, y luego que ya no había cupos. Esto no dio confiabilidad”, expresó también Cristian Villegas.