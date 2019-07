Túnel de Occidente ajustó horarios de circulación para vehículos que transportan sustancias peligrosas

Con el objetivo de mejorar la movilidad en el sector y brindar más comodidad a los usuarios que a diario circulan por la vía entre Medellín y el Occidente antioqueño, la Concesión Desarrollo Vial al Mar – Devimar— informó que a partir de hoy, 15 de julio, habrá modificaciones en los horarios para el paso de vehículos que transportan sustancias peligrosas.

La entidad, encargada de operar el túnel, informó que la medida se toma para garantizar las condiciones de seguridad, puesto que por el túnel circulan vehículos cargados de sustancias consideradas riesgosas, tales como gasolina, diesel, oxígeno, amoniaco, monóxido de carbono, cloro, gas (de cocina e industrial), cianuro, flúor hidrógeno, explosivos y otros de estos productos.

Para que estos vehículos puedan cruzar, precisó Devimar, es necesario realizar un corto cierre para evitar que la circulación sea compartida con otro tipo de vehículos.

En ese sentido, los nuevos horarios que rigen a partir de hoy contemplan que en semana, de lunes a viernes, los vehículos que transporten este tipo de carga podrán pasar a las 2:00 a.m., 5:00 a.m., 8:00 a.m., 8:00 p.m. y 10:00 p.m.

Los fines de semana, (sábado y domingo que no sea puente festivo), su circulación será a las 2:00 a.m., 5:00 a.m., 8:00 a.m. y 10:00 p.m.

Finalmente, los domingos en puentes festivos transitarán a las 2:00 a.m., 5:00 a.m. y 10:00 p.m. y los lunes festivos a las 2:00 am, 5:00 am y 8:00 a.m.

“La seguridad de los usuarios es prioritaria para Devimar y por eso se toman estas determinaciones”, concluyó la concesión.