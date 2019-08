Pico y placa en Medellín se agotó y debe modificarse: estudio oficial

El pico y placa fue implementado por primera vez en Colombia en 1998 en Bogotá. En Medellín se estrenó el 1 de febrero de 2005 para dos números de placa por día (hoy es de cuatro) en toda la ciudad. La medida regía de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 8:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. En la administración de Aníbal Gaviria se desmontó parte de la restricción. Desde el 2 de junio de 2012 el 64 % del perímetro urbano quedó sin restricción; además, se redujo media hora en la mañana y media hora en la tarde, quedando tal como está hoy: de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. A raíz de las crisis del aire, en 2016 nació el Plan Operacional para enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica en el Área Metropolitana que, según los escenarios de concentración de contaminantes, ordena mayores restricciones para seis dígitos, motos de cuatro tiempos y carros de modelos anteriores o iguales a 1996.