Cancelan desalojo del centro de apoyo a las víctimas de San Carlos

Care, punto de encuentro para víctimas de San Carlos

El Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (Care) nació en el año 2006, luego de que un grupo de mujeres del municipio participara en experiencias de atención, formación psicosocial y salud mental auspiciadas en el Oriente antioqueño por organizaciones como la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño Amor, ConCiudadanía y Prodepaz.

En dicha sede funcionaba, en los tiempos más complejos del conflicto, el Hotel Punchiná, “cuya instalación fue tomada como comando por los paramilitares durante la guerra, y que en el marco de los procesos de reconciliación nacional se convirtió en un escenario de paz y en una posibilidad para no olvidar. Este lugar le ha permitido a la organización pertenecer a la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria”, dijo la Corporación para el Desarrollo de la Reconciliación y la Reparación (RedConciliar),

Allí están bajo amparo pinturas, bordados, fotografías y escritos que plasman la memoria de lo ocurrido durante el conflicto en esta población, recordó el Instituto Popular de Capacitación IPC.

No obstante, el pasado 18 de enero, la Sociedad de Activos Especiales SAE notificó a los administradores del Care de San Carlos, que su sede sería desalojada ya que el predio —al parecer— ya habría sido adquirido por otro comprador a la entidad.

Según la información, que fue revelada por la líder Mira, en la misma notificación la SAE (que administra los bienes incautados al narcotráfico y a las organizaciones criminales) les pedía entregar el bien de manera voluntaria a más tardar el 26 de este mes de enero. De no darse la entrega voluntaria del inmueble, el 31 de este mismo mes se procedería a la recuperación de este a través de un desalojo, hecho que fue suspendido hoy por la misma SAE.

De acuerdo con Mira, gracias al acompañamiento de la Procuraduría, se realizó una acción de tutela para amparar los derechos de las víctimas de San Carlos que se benefician del Care y que con su desalojo se verían vulnerados.

“De no haberse dado la suspensión no hubiéramos podido hacer nada jurídicamente hablando para detener el desalojo. Es más, con esa fecha tan cercana no nos daba tiempo de nada, ni siquiera de empacar dignamente las cosas del Care”, agregó Mira.