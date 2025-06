¿Trabajo o explotación? Colombia es el país con más modelos y estudios webcam del mundo

El video, de 16 minutos, reúne testimonios de mujeres que trabajan como modelos, de empresarios y dueños de estudios y de algunos activistas que hacen frente a esta industria.

Las mujeres, todas, coinciden en una cosa y es que llegaron a este trabajo por pura necesidad. Algunas fueron reclutadas siendo aún menores de edad y no sabían muy bien en que se estaban metiendo, otras denuncian explotación, malas prácticas, presiones para realizar actos denigrantes, jornadas extenuantes y señalan que la industria puede no ser tan lucrativa como dicen, pues no todas ganan miles de dólares y finalmente son los estudios y las plataformas las que se quedan con gran parte del dinero que hacen las mujeres.

“Esta es una industria que ha crecido enormemente en los últimos años. Ahora factura millones de dólares y ha transformado en la forma en que se consume y monetiza el contenido para adultos. Hemos obtenido cifras que muestran que entre 2024 y 2025, las cuatro plataformas de streaming de webcam más grandes registraron más de 15 mil millones de visualizaciones”, dice el reportaje.

Le puede interesar: Así funciona el “burdel a cielo abierto en Medellín”

El reportaje traza la ruta de esta millonaria industria, desde los barrios más pobres de Medellín a las oficinas de las empresas que controlan el negocio en Estados Unidos y Europa.

“Nosotros revolucionamos y mejoramos la calidad de vida de miles de mujeres que están en esta industria, porque es que esa modelo probablemente le va a ayudar a su mamá, a su papá, le va a pagar el colegio o la universidad a su hermano”, dice Juan Bustos, creador de Juan Bustos Studios.

La pregunta de fondo es a qué costo. La necesidad obliga a muchas de estas mujeres a hacer un trabajo que en otras condiciones no harían. Es una forma de sacrificio, lo hacen ellas para que no les toque a sus hijos.