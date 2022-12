En la carrera por la Alcaldía de Medellín en las elecciones de 2023, Juan David Valderrama, exdirector del Inder en la pasada administración, avanza en conversaciones con distintos sectores de la ciudad para consolidar una candidatura que avalarían por firmas. Inscribirán, a finales de enero o principios de febrero próximo, el movimiento significativo de ciudadanos para empezar la recolección de firmas. En conversación con este medio habló sobre estrategias para lograrlo.

¿Qué definiciones se han hecho en las conversaciones que están teniendo?

“Ya tenemos todo muy listo, estamos definiendo nombre del movimiento, logos y la fecha exacta de la inscripción. En el proceso de recolección de firmas tendremos como prioridad conectarnos con sectores sociales, culturales, juveniles, deportivos y empresariales. Sin duda, también lo haremos con los sectores políticos, pero digamos que nuestra primera alianza es con la ciudadanía porque tenemos una propuesta muy acorde con lo que vemos que la ciudad está demandando después de esta Alcaldía que estamos viviendo con Quintero. Nuestra apuesta estará muy enfocada en la transformación cultural, queremos ser una Alcaldía capaz de volver a darle mucho reconocimiento a nuestros valores del pasado: pujanza, honestidad, palabra, resiliencia, lo que hemos sido los paisas en nuestros valores, los cuales han sufrido muchos daños por esta Alcaldía. Queremos hacer un énfasis muy grande en que las nuevas generaciones sepan que eso nos ha caracterizado y que por eso somos lo que somos como región”.

Con base en esa premisa, ¿se mantendrá firme hasta el final con una candidatura o se sumaría a otra?

“Nuestra propuesta es un proyecto a largo plazo en el que tengo un rol. Pero si en el camino de la campaña nos encontramos con una candidatura que podamos complementar y que tenga más fuerza, estamos dispuestos a juntarnos para construir una propuesta muy seria porque a la Alcaldía que viene le toca un reto muy grande; con lo que vamos a recibir de Daniel Quintero Medellín tendrá una crisis por resolver con la institucionalidad, los programas sociales y la unión, porque esta Alcaldía ha instaurado muchas divisiones”.

¿Con quiénes estaría dispuesto a unirse y con quiénes no?

“Yo con partidos tradicionales como el Liberal, el Conservador y el Verde no tengo forma de hacer alianzas, porque son partidos que están metidos en la Alcaldía con Daniel Quintero, y para mí es una línea roja quien haga parte de esta administración. Hay sectores de otros partidos donde hay conversaciones interesantes, un sector alternativo que está con la “mona” Lucía González (excomisionada de la Verdad). Si es candidata o precandidata podríamos converger más adelante, podríamos complementarnos porque tenemos una visión de ciudad relativamente similar, compartimos principios, dignificamos lo público, tenemos experiencia y conocemos la ciudad. Con Gilberto Tobón no me juntaría, él no ha hecho nada por Medellín, fue contratista de Quintero, es un oportunista más que quiere salir a pescar en río revuelto y no tiene idea de lo público. Tampoco me uniría a Claudia Carrasquilla, porque para mí no es la persona adecuada para gobernar”.

¿Por qué ustedes sí son los adecuados?

“Porque tenemos una apuesta de cero corrupción para que la gente vuelva a creer en lo público, porque en lo público se ha perdido demasiado el respeto, la gente lo estigmatiza bastante por lo que esta Alcaldía ha hecho con los recursos públicos y por el manejo de las comunicaciones. Es fundamental dar confianza de que el equipo que llegue tenga la transparencia, las capacidades y las competencias, que sepamos muy bien cómo se contrata y hay que disminuir profundamente los contratos interadministrativos. También hay que tener una lucha muy grande contra la pobreza, la desnutrición de los niños y la recuperación de Buen Comienzo. Vimos lo vulnerable que es la institucionalidad con esta Alcaldía y hay que buscar la figura jurídica para que la mayor cantidad de programas sociales de Medellín se puedan descentralizar y que se conformen juntas directivas con sectores privado, social y académico para que se escojan los directores y presidentes que den continuidad a los programas que históricamente han funcionado. No puede seguir ese embeleco de que un alcalde ponga directores y gerentes porque es cercano, sino que necesitamos gente competente”.

Usted fue candidato a la Alcaldía en 2019, ¿cuáles enseñanzas va a aplicar en esta nueva aspiración?

“Dos aprendizajes muy grandes. Primero, buscar el mensaje de unión porque como sean las campañas será el gobierno. Segundo, la capacidad de conversación porque muchas veces en el pasado era más radical. Hoy entendemos que la ciudad está por encima y uno tiene que tener la capacidad, la grandeza y la madurez para entender si hay que sumarse a alguien. Obviamente, partiendo del hecho de que con todo el mundo no se puede juntar uno; la posición mía no es que el que le tire a Quintero puede ser aliado mío, ser enemigo de Quintero es muy fácil con esta Alcaldía nefasta, pero hay que pensar cuál propuesta viene para Medellín desde el 1 de enero de 2024. Por eso nuestra apuesta es la transformación cultural, con capacidad de conversaciones y respeto por el otro, que la gente participe, opine y seamos autocríticos de lo que hemos hecho en el pasado”.

¿Qué ha pensado en términos de financiación?

“En principio estamos buscando mucha gente conocida, amiga, cercana. Para la recolección de las firmas tenemos estimado que nos vale más o menos $180 millones, queremos buscar entre 300 o 400 amigos que pongan en promedio entre $300.000 hasta un millón para financiar las firmas. Pero obviamente también vamos a buscar posibles apoyos empresariales y de otros actores de la ciudad que quieran aportar a nuestra candidatura”.