La misma fuente indicó que es urgente que las autoridades departamentales de atención de emergencias, como el Dagran, se hagan presentes en el sitio, pues Armenia no tiene otras salidas diferentes a esta vía, salvó una carretera que lleva a Titiribí pero que su estado es tan deplorable que les resulta mejor no utilizarlo: “si en este momento se enferma alguien de gravedad no habría manera de llevarlo a otra parte”, advirtió Palacio.

La Secretaría Seccional de Tránsito de Antioquia reportó que las vías con cierre total hacia el mediodía de este martes 14 de junio son las siguientes:

Occidente:

Vía Dabeiba - Santa Fe de Antioquia, en el kilómetro 104+500, jurisdicción de Santa Fe, por deslizamiento de tierra.

Suroeste:

Vía La Mansa - Primavera, kms 59+500, 75+500, y 78+900 por deslizamiento de tierra en jurisdicción de Amagá.

Vía La Pintada - Medellín, ruta 2509, kilómetro 17+650, sector La Quiebra, por falla geológica con hundimiento de banca.