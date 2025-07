¿Cómo hacer del feedback una herramienta clave para mejorar el desempeño en el trabajo?

Para Natalia Camacho, gerente de Training and Consulting de Adecco Colombia, un feedback efectivo nace de una intención constructiva enfocada en el crecimiento de las personas, además de que “implica reconocer los logros de manera oportuna y, ante situaciones que requieren ajustes, intervenir con firmeza frente al hecho, pero con respeto hacia quien lo protagoniza”, dijo.

Para Felipe Delgado, executive director de Michael Page, un buen feedback por parte de un líder debe contener cuatro componentes esenciales:

Claridad y especificidad: es fundamental utilizar un lenguaje directo, sin rodeos y al punto. Además, debe ser específico, es decir, respaldado con datos concretos sobre la situación. Esto evita interpretaciones erróneas o juicios de valor.

Oportunidad: el feedback debe darse en un momento adecuado. No es recomendable hacerlo inmediatamente después de un fracaso o cuando la persona atraviesa una situación sensible. Lo ideal es elegir un momento en que la persona se sienta fortalecida, haya recibido buenas noticias o esté en un estado emocional estable. También es clave no dejar pasar demasiado tiempo desde el hecho que motiva el feedback, para asegurar que la situación esté fresca en la memoria.

Enfoque constructivo: el objetivo no es castigar ni juzgar, sino contribuir al desarrollo de la persona, a mejorar su experiencia, su percepción del entorno laboral y su integración con el equipo. Todo debe girar en torno al bienestar y crecimiento de quien lo recibe.

Propuesta o sugerencia de mejora: el feedback debe ir acompañado de una propuesta o sugerencia concreta. Idealmente, esta acción surge a través de una metodología de coaching, donde la misma persona pueda identificar sus propias respuestas y construir un plan de mejora. No se trata de dar consejos, sino de detonar un proceso de reflexión que derive en pasos claros y útiles hacia el desarrollo.

Delgado también resaltó que entre los puntos más importantes al momento de dar un feedback está el elegir el momento adecuado para hacerlo, pues “hay circunstancias en las que una persona está más receptiva y otras en las que puede estar atravesando situaciones personales o laborales que la vuelven más hermética”, indicó.

Por esto será necesario que el líder sepa identificar el contexto emocional ideal que permitirá que el feedback tenga el impacto adecuado para cumplir su propósito.