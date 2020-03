mecanismo de protección que no existe

La gerente del Centro de Medellín, Mónica Pabón, explicó que en el Acuerdo Municipal No. 23 de 2009 se hizo una lista con todos los bienes de la ciudad que debían ser patrimonio. Pero el proceso de valoración de los inmuebles no se ha podido llevar a cabo porque la ciudad no ha actualizado su Plan Especial de Manejo y Protección que se está trabajando desde la alcaldía pasada y que fue devuelto en 2019 con correcciones.