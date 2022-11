Pues bien, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en una rueda de prensa, explicó lo que pasó. La versión oficial indica que no se trató de la reacción a un robo de un carro de valores, como se dijo en redes sociales. En realidad, según la Policía, el hombre al que atacaron habría hurtado a un ciudadano.

El video, en el que una horda enfurecida agrede a una persona en la avenida Regional, se hizo viral. El hombre, indefenso, trata de escudarse con las manos, pero pronto cae inconsciente. La gente está furiosa, pidiendo que lo maten. Al poco tiempo llega un agente de policía, que pide que no agredan más al hombre. El video rodó por redes y, de manera irreflexiva, surgieron varias versiones de lo ocurrido.

Se trató de un típico caso de justicia por mano propia. En los videos se escucha que un policía dice que respeten al hombre, que es un ser humano, y un presente dice que respeta a los seres humanos, pero no a los ladrones. El agente, tratando de proteger al señalado, revisa si tiene heridas en la espalda o la cabeza.

Al hombre lo subieron a la camioneta de la Policía y los presentes, que vieron cómo iba, inconsciente y desgonzado, lo seguían insultando. El hombre fue llevado a un centro hospitalario, donde recibió atención.

El llamado de las autoridades es no tomar “justicia por mano propia”. Hace poco, por ejemplo, un ciudadano fue atacado por un falso señalamiento. Lo tacharon de haber robado, cuando no era cierto, y lo reprendieron con golpes. Casos similares podrían repetirse si no hay reflexión al respecto.