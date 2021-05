¿Cómo será el proceso?

Quienes estén afiliados a Sura podrán agendar su cita en la página web de la EPS, de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, que en estos momentos está en la etapa destinada a las personas entre 60 y 64 años de edad. Después de agendar la cita, las personas podrán movilizarse en su vehículo (sea carro, moto o incluso bicicleta) hasta el centro comercial Viva Envigado para ser vacunado en los parqueaderos del lugar. El centro será habilitado desde el 10 de mayo.

El ingreso al centro de vacunación será exclusivamente por la calle 32 B sur y operará para carros de lunes a jueves de 7:00 a.m a 8:00 p.m. y viernes, sábados, domingos y festivos entre las 6:00 a.m. y las 12:00 del mediodía. Para motos, bicicletas y patinetas eléctricas será de lunes a domingo, incluyendo festivos, de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

“Hoy en un nuevo esfuerzo institucional, el Grupo Éxito, Sura, la Alcaldía de Envigado y la Gobernación de Antioquia ponemos en funcionamiento el centro de vacunación en vehículos en el parqueadero de Viva Envigado. Agradecemos el esfuerzo del empresariado antioqueño por hacer realidad este proyecto, que sin duda permitirá avanzar más rápido en lograr coberturas para que superemos este momento difícil de la pandemia del covid-19”, dijo el gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez.

Por su parte, el alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, resaltó que “Envigado sigue siendo punta de lanza en el plan de vacunación. Ahora tenemos un anuncio muy importante. Agradecerle al Gobierno departamental, al Grupo EPS Sura y al Grupo Éxito por permitirnos utilizar sus parqueaderos en una alianza estratégica que llevará a feliz término la vacunación, incluso hasta de 1.500 personas día en sus vehículos, para tener la posibilidad de vacunar 100 mil personas por mes, no solo de Envigado, sino del Área Metropolitana”.

Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana, indicó que la EPS Sura ha aplicado 312.000 dosis contra covid-19 en el país, de las que 195 mil dosis han sido en Antioquia, con una cobertura de primera dosis del 95 % de las personas de la etapa 1. Explicó que con el centro de vacunación multivehicular se espera que en la etapa 5, para personas entre los 16 y los 59 años sin comorbilidades, aplicar 150 mil dosis mensuales