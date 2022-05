El caso se registró a la altura del sector Monserrate, en jurisdicción de Jardín, lo que provocó que estos municipios, unidos por una vía de 16,3 kilómetros, que se recorre en menos de 30 minutos, quedaran incomunicados. Este deslizamiento no dejó personas lesionadas.

https://fb.watch/cKsx0Aq2C9/

El alcalde de Jardín, Héctor Jaime Rendón, expresó que “la tierra todavía sigue rodando y le pedimos a la comunidad que no continúe transitando por la zona. No queremos que la gente tampoco pase el derrumbe a pie, porque no queremos tener calamidades”.

Autoridades anunciaron el envío de maquinaria para retirar la tierra y los árboles que cayeron sobre esta vía y que generaron este colapso en la movilidad, aunque aún no se ha anunciado el horario de la reapertura.

“Ya nos comunicamos con la Gobernación de Antioquia y con el doctor Julián Parra, director de Infraestructura Vial del departamento, y nos dijeron que ya están enviando la maquinaria y esperamos tener solucionado pronto el inconveniente”, destacó el mandatario.