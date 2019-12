Cerrados servicios de salud en el H. San Rafael

El 29 de noviembre, un grupo de empleados presentó ante la Gerencia del Hospital un derecho de petición en el que exige el pago de cuatro meses de salario atrasado. El lunes, algunos recibieron el salario correspondiente a un mes. Los empleados demandan el pago de un mes más antes del 15 de diciembre. Aún no ha ocurrido un cese de actividades, aunque en la misiva plantean la posibilidad si no cumplen los compromisos. No obstante, el gerente Carmona le dijo a este diario que sí se ha realizado el pago de dos meses y el 15 se hará uno nuevo.