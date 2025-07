En una llamada telefónica compartida por su pareja, Katia ‘Figura’ Hernández, el cantante describió un ambiente hostil, sin acceso adecuado a servicios básicos. “No hay nada, no está preparado para la gente. Los mosquitos parecen elefantes, no hay agua para ‘flushear’ (usar el baño), y solo dan una comida al día”, relató Izquierdo, mientras otro migrante agregó que “no hay medicinas para la salud mental (...) Nos tienen aquí como si fuéramos unos perros”.

El centro, con capacidad para hasta 5.000 personas, fue inaugurado la semana pasada tras una visita del entonces presidente Donald Trump y se encuentra en una pista abandonada en medio de un entorno natural con caimanes, pitones y pantanos. Las denuncias provocaron que la alcaldesa del condado de Miami, Daniella Levine Cava, exigiera acceso inmediato para monitorear las condiciones y denunciar la negación de entrada a legisladores estatales.

Además, grupos ambientales como Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity demandan el cierre del centro debido a su impacto ambiental. Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, calificó la instalación como “una de las peores ideas” en el corazón de los parques nacionales de Estados Unidos.