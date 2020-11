Cecilia Dimaté Rodríguez

Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y líder del grupo Pedagogía crítica y didácticas para la transformación social en la Universidad Externado de Colombia.

ANÁLISIS

Las puertas se pueden cerrar, las escuelas no

Cecilia Dimaté Rodríguez

Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y líder del grupo Pedagogía crítica y didácticas para la transformación social en la Universidad Externado de Colombia.

Esa condición de las escuelas sin conectividad, sin agua y sin servicios básicos no es una situación particular, es más bien una realidad que se extiende por el país y que, como ya lo han dicho otros académicos, se ha venido reflejando aún más con las condiciones de la pandemia. El país tiene una deuda histórica con la educación, que siempre ha trabajado con mucho menos presupuesto del que necesita, y está no es la excepción. Hay una deuda inmensa con la infraestructura, es decir, con las condiciones locativas para brindar el servicio de la educación. Esa combinación de escuelas sin infraestructura y sin agua se torna aún más difícil porque, ahora, en medio de una pandemia ¿cómo van a hacer para lavarse las manos las veces que se necesita? La pandemia ha sumado esas inequidades, pero esa no puede ser una razón para que las escuelas y la educación desaparezcan en varios niveles. Nos estamos quedando sin educar a los niños en etapas que son fundamentales para sus formaciones sociales, cognitivas y humanas. Claro, hay casos de maestros comprometidos que implementan estrategias para llegar a donde parecería imposible, pero el Estado tiene que llegar a fortalecerlas y a brindar herramientas para facilitarle el trabajo a esos docentes. Si permitimos que las escuelas empiecen a cerrar estaríamos permitiendo que una generación no se eduque y eso afectaría severamente el futuro del país. Una Nación sin educación está condenada a la barbarie, a la desgracia. Lo que implica ser maestro (en este panorama en el que 538 sedes no podrán implementar modelos de alternancia) es no dejar que esas escuelas desaparezcan, lleguemos a los alumnos donde hay conectividad, pero lleguemos también a donde no la hay. Si los estudiantes no pueden ir a las aulas entonces nosotros debemos ir a ellos volviendo a lo que usábamos antes como la radio o la televisión, por ejemplo. Acá lo que nos debe quedar claro es que las puertas se pueden cerrar, las escuelas no.