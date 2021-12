Colombia Compra Eficiente desmiente a Alcaldía de Medellín sobre licitación del PAE

Los militantes del Pacto Histórico en Rionegro, Oriente del departamento, también manifestaron su descontento con la organización de la lista y rechazaron que esta se haya hecho desde Bogotá. “Exigimos la presencia de los precandidatos Fernando Henao y Gerardo Vega, para que sean incluidos en las modificaciones que le harán a dicha lista”, señalaron sus voceros. Además, advirtieron que si no se toman en cuenta sus solicitudes no trabajarían por la lista del Pacto Histórico para la Cámara en dicho municipio, en tanto que muchos de los que están hoy en la lista los consideran impuestos, son desconocidos para ellos y sienten que no los representan en realidad.