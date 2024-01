El sargento Jorge Alexander Gallego Arias, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Vicente, cuenta que ese apoyo fue crucial para contener el desastre.

“El incendio era de gran magnitud, por lo que solicitamos apoyo a los cuerpos de bomberos vecinos. Once de ellos atendieron nuestro llamado. También tuvimos apoyo de la Fuerza Aérea con 17 descargas de Bambi bucket, que de no haber sido por ellas no lo habríamos podido controlar”, narra Gallego, agregando que, aunque el fuego pudo extinguirse hacia las 4:30 p.m. del martes, los esfuerzos por enfriar los suelos para que el mismo no se reactivara se alargaron hasta la media noche.