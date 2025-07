Así mismo, para acceder al beneficio se requiere no estar recibiendo pensión ni estar jubilado; no estar recibiendo becas de otras entidades, ya sean públicas o privadas; y no tener tres capacitaciones en la misma área ocupacional a la que se va a postular en los últimos tres años.



Recuerde que esta iniciativa busca acompañar el desarrollo profesional de quienes desean adquirir nuevas habilidades para adaptarse a los retos del entorno laboral actual.



Los interesados en las becas pueden encontrar más detalles en este enlace.