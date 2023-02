***

Hace 20 años que toda la vida de El Chino cabe en un costal. Ahora tiene 34, creció arriba en Robledo pero su hogar hace mucho es la Oriental, esa avenida de carriles anchos e indiferentes que como un machetazo partió en dos el Centro por allá en los años 60.

El Chino fue de los primeros en armar guarida en las pomposas pirámides que se construyeron en la Oriental y se encaletó en una que tenía vista hacia la iglesia de San José. Después pasó el progreso vestido de tranvía, borró los retazos que quedaban de esos montículos caprichosos de baldosín de colores y otra vez se quedó sin casa. Entonces, se cansó de andar errante entre las silenciosas madrugadas del Centro, en las que lo único que se mueven son los muñequitos de los semáforos peatonales, y armó dormida en la copa de un cedrillo adulto.

Primero se trepó a las ramas intermedias y amarró bolsas que le sirvieran de nochero; después, como si fueran nidos de pájaro gulungo, puso a colgar costales y metió la poquita ropa que lo acompañaba. Las ramas más delgadas las usó para poner a secar los chiros mojados y así, de a poquitos, fue armando su hogar entre la arboleda del separador de la gran avenida y el bullicio de los trancones.

“La primera vez me subí con un costal en la cabeza y me iba quedando dormido”, cuenta el Chino, que no se quita una boina a cuadros que le cubre a medias una trenza larga y grasosa. Tiene manillas de bolitas de colores en las dos muñecas, una camiseta que se ve parda de tanto mugre, con un boquete en la tetilla derecha, y un pantalón dos tallas más grande. Abajo, en medio del desorden en el que se arremolina el reciclaje con el que se gana algunos pesos, se acuclilla para prender la pipa y dar un pitazo de bazuco. Le ofrecemos pan con queso, lo parte en pedazos, pone un mendrugo encima de un cartón. Come mientras conversa.

Dice que la dormida empezó a mejorar cuando alguien llegó cualquier tarde y le regaló una hamaca grande. ¿Y qué hacés, Chino, cuando se larga el aguacero? “Pongo un plástico arriba, en el copo, y lo tiemplo para que el agua caiga para los lados”. ¿Y cómo es dormir todas las noches en un árbol en plena Oriental, no te da miedo? “Es muy berraco, pienso de todo, sueño que se va a caer el palo todo el tiempo”. ¿Y qué es lo más duro de vivir en la calle? “No me cree, pero en 20 años no me acostumbro a hacer las necesidades por ahí”.

Dice que el árbol empezó a florecer cuando él lo escogió para dormir. Mientras conversamos con el Chino se ven las pepas grises y amarillas que bota el cedrillo. En el tronco, clavado con una puntilla oxidada, está Splinter, una ardilla de peluche que no desampara al Chino. ¿Y la familia qué? “Si mi mamá viene y me ve, me lleva de una”. ¿Ya se lo llevó para la casa antes o qué? “No, a mi mamá la mataron hace nueve años. Y yo no me quiero ir todavía, estoy un poquito cuerdo y creo que puedo salir”.