Los compromisos que firmó EPM para eliminar malos olores en Bello

La planta de Bello trata a diario cuatro metros cúbicos por segundo de aguas residuales metropolitanas. El proyecto costó $1,6 billones, tuvo cuatro años de retraso y generó problemas con 35 subcontratistas del Consorcio HHA (conformado por las firmas coreanas Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd., Hyundai Engineering Co. Ltd., y la española Acciona Agua) que aquejan perjuicios materiales.