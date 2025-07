Este jueves se conocieron varias denuncias en redes sociales de familias que presentaron reacciones cutáneas luego de bañarse en la playa de Puerto Gaira en Santa Marta.

“Yo fui a disfrutar del agua, entonces me metí a bañarme con ellos (su familia). Y en ese momento sentí que me picaba la piel y yo le dije, ‘Nene’ (al esposo), ‘me arde la piel, me pica, me fastidia’”, explicó a Caracol Radio.