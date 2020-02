Las promesas de EPM para eliminar los malos olores en planta de Bello

La Ptar de Bello opera desde septiembre pasado a flujo pleno y trata a diario un aproximado de 4 metros cúbicos por segundo de aguas residuales.

Esta planta de tratamiento contribuye con el 50 % en la disminución de los índices de contaminación del río Medellín y, sumado al 25 % que aporta San Fernando, la reducción total es del 75 %.

El proyecto costó $1,6 billones, tuvo cuatro años de retraso y problemas con 35 subcontratistas del Consorcio HHA (conformado por las firmas coreanas Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd., Hyundai Engineering Co. Ltd., y la española Acciona Agua) que aquejan perjuicios