Con APP, la Av. Jardín ofrecerá nueva imagen

La Agencia APP, durante el desarrollo del proyecto, implementará cruces peatonales provisionales para que los locales comerciales no tengan restricciones de acceso y esto no produzca pérdidas.

La obra comenzará en septiembre, aunque aún no se tiene establecida una fecha fija, con plazo de ejecución de tres meses.

Aunque los comerciantes y residentes han asistido a varias reuniones de socialización y han recibido asesoría por parte de la administración municipal, algunos consideran que aún no se les ha esclarecido cómo se ejecutarán las transformaciones y si realmente se cumplirá con lo acordado.

Aníbal Vallejo, dueño del local Café Vallejo, consideró que el mejoramiento de las fachadas es algo “meramente estético, ya que desde lo funcional aún no se tiene nada concreto”. Añadió que desconoce que tratamiento tendrán los vendedores ambulantes y consideró que aunque hablan de planes viales y de seguridad, no se sabe cómo será su implementación. Dijo que no hay claridad sobre la normatividad que regula los avisos publicitarios y que desconoce que ocurrirá con la identidad de cada negocio.

Andrea González, organizadora de los bazares que se realizan en la avenida tres veces al año, contó que no ha sido informada sobre las obras, por lo que desconoce como será afectada. Pidió socialización del proyecto.