Aunque no ha sido su propósito directo, la iniciativa ha resultado en que la minería ilegal y otras actividades informales dejen de ganar adeptos en la zona. Los conocimientos, profesionales de apoyo y capacidades instaladas hasta ahora son, según los integrantes de Titan Fish, algunas de las razones. Y aunque agregan que lo bueno no dura para siempre, pues el acompañamiento terminará en un año, esta vez sienten que están listos para caminar y hasta nadar solos.

Una carcajada colectiva, en medio del calor que arrecia al mediodía en Las Malvinas, paraje rural de Caucasia, anuncia que un secreto se ha filtrado: los hombres de la piscícola familiar le temen al agua. No saben nadar. En tono de complicidad y reproche, una de las mujeres revela que hasta han tenido que diseñar flotadores para las temporadas de pesca porque los de los niños ya están dañados. “¡Usted no se alcanza a imaginar!”.

Esa caída no representó el final. Por el contrario, nuevos vientos soplaron y terminaron en Asofruit, una asociación de Caucasia, a la cual el Municipio le entregó 10 hectáreas en modalidad de comodato. La condición era hacer productivo el terreno, y de esa forma los cinco integrantes de Titan Fish terminaron recibiendo 1,5 hectáreas en total.

Entonces, el emprendimiento no existía, pero la necesidad de hacer producir ese pedazo de tierra y un curso del Sena les hicieron ver las bondades de los peces. Aunque en la zona tenían mala fama por su poca rentabilidad, el matrimonio Córdoba Giraldo apostó por una piscícola. Jovanni, quien es ingeniero de sistemas, hizo las cuentas y sí daban: no entendía por qué en el pueblo decían que no les funcionaría.

Recuerda Jiseth, mientras se resguarda del sol bajo una polisombra, al pie de uno de los cuatro estanques que hoy tienen, que muchos se limitaron porque las tierras que les entregaron son inundables. A un kilómetro pasa el río Cauca y comparten frontera con varios caños y lagunas, por lo que en la zona no pegan los cultivos de maíz, yuca y arroz.

“Muchos sembraron, sembraron y sembraron, pero llegó el invierno y todo lo inundó. Ahí dijimos que esta tierra sí era pa’ pescado”.