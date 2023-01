Si bien otros tres corporados están indecisos y uno más ya confirmó que no aspirará a su reelección, buena parte ya está en los barrios buscando votos. Estas correrías podrían hacer que durante su último año descuiden la labor para la que fueron elegidos: hacer de dique ante posibles malos manejos del gobierno de turno y evitar que con el erario se terminen financiando campañas, directa o indirectamente.

Apenas comienza el año y ya son 17 concejales de Medellín los que están en campaña: nueve conciben la posibilidad de correr por la Alcaldía e incluso la Gobernación de Antioquia; y ocho más trabajan para ser reelegidos en su curul. Aunque el tejemaneje no es inusual, pues hace parte de la mecánica de cada cuatrienio, preocupa que el control político se descuide en un año clave por cuenta de los intereses particulares de los concejales.

Los que suenan para Alcaldía

Luis Bernardo Vélez, quien en principio llegó al Concejo de la mano del alcalde Quintero y posteriormente se convirtió en uno de sus principales detractores, encabeza la lista de concejales interesados en la Alcaldía. Se sabe que Vélez oficializará su campaña el dos de febrero y que será con el movimiento Cuidemos Medellín con el que recolectará las firmas para avalar su aspiración.

Aunque no sería su primera vez como candidato, Vélez dice que en esta ocasión no se bajará del bus, como lo hizo hace tres años cuando desertó de su candidatura para apostar por Quintero. Incluso, según conoció este diario, también está estructurando una lista de aspirantes al Concejo.

Otro que suena y desde ya recorre los barrios de la ciudad es Lucas Cañas, cabeza visible de la bancada conservadora en la corporación y quien ha secundado la gestión de Quintero desde la coalición de gobierno. Cañas, en conversación con este diario, confirmó que pujará por la Alcaldía con el propósito de que su partido vuelva al poder en Medellín.

“Hemos acompañado al alcalde porque no solo con oposición se resuelven los problemas. Pero, eso sí, estamos construyendo una candidatura que vaya hasta el final”, afirmó, tras consultarle por una posible alianza con los precandidatos que ha puesto a sonar el alcalde Quintero.

Por el lado de los verdes también hay movimientos. Aunque los anuncios han sido más reservados, este diario ha conocido que Daniel Duque y Jaime Cuartas, integrantes de la Alianza Verde y quienes están en orillas opuestas respecto al gobierno local, estarían interesados en pujar por el aval de la colectividad.

A Duque, por ejemplo, se le ha visto muy de cerca con Luis Peláez, diputado del Partido Dignidad que aún no define si será candidato o no, y Lucía González, excomisionada de la Verdad. Aunque esta confirmó que no correrá por la Alcaldía, dejó presente que de este grupo podría salir una candidatura “alternativa”.