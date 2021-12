Después del paro de transportadores, reversazo a rutas de buses en Rionegro

“En la vereda Cuchillas, en donde vivo, me tocó recoger a la gente que esperaba el bus. Yo iba en mi carro y veía que los buses no pasaban, o que las frecuencias habían disminuido. Entonces, ¿por qué no ayudarle a la gente?”, contó José Fernando Salazar.

Entonces, complementó Rolfi Alzate, líder de los transportadores, decidieron entrar en paro. Estaban perdiendo pasajeros y el servicio había desmejorado. “Fue por esa, entre otras razones, que salimos a paro el 6 de diciembre. No fue coherente hacer un cambio de las rutas de esa manera. Aguantamos 15 días y ya no pudimos más”, precisó Alzate.

El acuerdo

Luego de la reunión, el alcalde Rodrigo Hernández y los transportadores firmaron un acuerdo de nueve puntos. Entre ellos, se decidió volver a las rutas antiguas, al menos, por cuatro meses. El mandatario le aclaró a EL COLOMBIANO que esto no quiere decir que el cambio sea definitivo: “Tenemos cuatro meses, o sea, hasta el 30 de abril, para hacer ajustes. Nos tomaremos todo ese tiempo para analizar cómo funcionan las rutas, qué habrá que cambiar. A partir del 1 de mayo empieza la fase cero de la implementación de Sitirio, es el inicio en forma”.

Esa fase cero, sin embargo, se supone que es la que había comenzado el pasado 15 de noviembre. Por eso, para algunos la puesta en marcha de Sitirio fue una salida en falso, pues es volver casi al comienzo.