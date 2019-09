El concurso que dejó un revolcón en La Alpujarra

Julián Morales Palacio, tecnólogo en construcción de acabados arquitectónicos, trabajó hasta mediados de agosto en la administración municipal adscrito a la Secretaría de Infraestructura Física.

Este hombre de 41 años sufrió un accidente de tránsito en su infancia que por poco le arrebata la vida, hecho que lo llevó a perder gran parte de su pierna derecha y que lo obligó al uso de una prótesis desde la cadera para poder caminar.

Pese a su experiencia de seis años en la Alcaldía de Medellín, este exfuncionario no ganó el concurso de méritos para su puesto como técnico administrativo en la unidad de mantenimiento por lo que desde ese momento se encuentra sin empleo: “Requiero de protección porque no puedo hacer trabajo de campo. Necesitaba un puesto como el que venía desempeñando, que era más de oficina y más tranquilo para mi condición porque cuando camino mucho me duele”, expresó este hombre que aunque puso su caso en consideración de la Secretaría de Gestión Humana no logró ser reubicado.