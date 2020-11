El conductor que golpeó con su vehículo a tres ciclistas en la vía que comunica a La Ceja con Rionegro, se presentó en la noche del pasado sábado ante las autoridades. Aunque al no existir ninguna denuncia formal, el hombre quedó en libertad.

“Yo soy el conductor de la camioneta del accidente de esta mañana. Le pido disculpas al gremio de ciclistas no fue mi intención agredirlos. Venía muy preocupado porque tengo un familiar muy grave en el hospital. No me percaté de haber arrollado a nadie. Si me...