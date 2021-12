Confirman presencia de ómicron en Antioquia en paciente de 72 años

piden no rellenar con pólvora

Sobre los muñecos de año viejo, desde la Policía Metropolitana indicaron que no hay operativos específicos para decomisarlos, pero que dentro de la misionalidad de los cerca de 2.200 uniformados que se desplegaron en estas fechas se verifica que no se use pólvora para rellenarlos, en especial en los barrios en los que las cuadras se unen para tener uno de los personajes. Para este 31 de diciembre y, en general, el fin de semana de año nuevo, en el área metropolitana se fortalecerán un poco las acciones de prevención y atención, en aras de evitar delitos, riñas, lesionados con pólvora y homicidios. Estos últimos fueron uno de los problemas graves en el fin de semana del 24, 25 y 26 de diciembre, en tanto que hubo 11, de los cuales 9 correspondieron a hechos de intolerancia, incluso, dentro de las mismas familias. El brigadier general Javier Martín Gámez, comandante de la Policía Metropolitana, hizo un llamado a moderar el consumo de alcohol y apelar a la razón para evitar estas tragedias.