Recuerde los puntos de Medellín en donde aplican dosis covid-19 de refuerzo

Aunque en todos los puntos de vacunación no se necesitará cita previa, siguiendo los lineamientos nacionales, por ahora, solo podrán acceder a la dosis de refuerzo las personas que hagan parte de las etapas 1 y 2 del Plan Nacional de Vacunación y quienes hayan completado su esquema por lo mínimo desde hace 6 meses.

Lunes a domingo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Unidades hospitalarias

Lunes a domingo de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

- San Cristóbal: Calle 62D # 133- 15.

- Nuevo Occidente: Cra 102C 63B-65.

- Castilla: Cra 65 # 98 - 115.

- Santa Cruz: Cra 51ª # 100 – 80.

- Doce de Octubre: Calle 101BB – 110.

- Manrique: Calle 66E # 42 – 51.

- Belén: Calle 28 # 77 – 124.

- San Javier: Calle 40 # 105 – 103.

- San Antonio de Prado: Cra 79 # 40Sur - 45.

Centros de salud

Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., sábados y domingos de 7:00 a.m. a 12 m.

- Santa Elena: Antiguo retén, km 16.

- Palmitas: Calle 22 # 36 – 47, Kilometro 20 carretera al mar.

- Altavista: Calle 18 # 105 -15.

- Santo Domingo: Carrera 33 # 107B – 15.

- San Lorenzo: Calle 41 42A – 68.

- Sol de oriente: Cra 17B 56 EE – 89.

- Guayabal: Calle 9 Sur # 52 – 42.