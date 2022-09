En el barrio Belén, en Medellín, hay una casa que está en Colombia pero, jurídicamente, es territorio venezolano. Y eso no es del todo inusual. Lo particular del caso es que la casa está vacía desde 2019, cuando el país rompió relaciones con Venezuela. Desde eso, el consulado bolivariano, que habitaba la casa, se fue y ni siquiera entregó las llaves. Los dueños, al ser considerado su casa un territorio extranjero, no pueden siquiera entrar.