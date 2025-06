Mariana Pérez, la científica antioqueña que ganó un premio europeo por convertir la contaminación en bioplásticos reutilizables

En un país donde el 99,3 % de la población respira aire contaminado , una joven paisa decidió que no bastaba con medir el problema: había que transformarlo. Se trata de Mariana Pérez, ingeniera e inventora de 27 años, que fue reconocida este año con el Premio Jóvenes Inventores 2025 de la Oficina Europea de Patentes por una solución que suena tan audaz como necesaria: convertir contaminantes atmosféricos en materiales biodegradables , pues su empresa, Ecol-Air, desarrolló una tecnología inspirada en el sistema respiratorio humano, capaz de capturar gases como CO₂, dióxido de azufre y nitrógeno, y procesarlos en polímeros reutilizables.

“Todo empezó cuando era niña, en una feria escolar. Me pregunté si se podía “mojar el humo”, es decir, atrapar gases contaminantes simulando la lluvia. Diseñé un dispositivo muy rudimentario para eso. Con el tiempo, esa curiosidad se fue transformando: cada año, con más conocimientos, fui perfeccionando la idea. Eventualmente, llegué al concepto de biomimética del sistema respiratorio, que es la base de la tecnología que hoy usamos”.

“Tiene un papel crucial. No solo reduce gases nocivos, también nos permite cambiar la manera en que pensamos el aire. Lo usamos todo el tiempo, incluso dormidos, pero no lo vemos ni lo valoramos. Con esta tecnología buscamos impactar, sí, pero también educar. Mostrarle a la gente por qué el aire limpio importa. Y si esta es una solución paisa, colombiana, lo coherente es que sea implementada en nuestro propio país”.

“Sí, ese es un proyecto muy bonito. Esperamos procesar hasta 497 toneladas de aire al día, en una zona donde muchas personas hacen deporte al aire libre. Eso hace que el impacto en salud sea aún más importante. Pero no es solo tecnológico. Queremos que sea un espacio de educación ambiental, donde niños y jóvenes aprendan, como yo lo hice, que es posible transformar el entorno. Tendrá componentes culturales, científicos y sociales. Asimismo estamos cerrando acuerdos con nuevas industrias para instalar nuestros sistemas y demostrar que se puede producir de forma limpia”.

“Que la primera persona que tiene que creer en una idea es uno mismo. Al principio, muchas puertas se cerraron, pero también encontré gente que se sumó. El equipo que tengo hoy es parte de ese proceso. Lo más importante fue mantener la fe y la perseverancia, incluso cuando el entorno decía que no. Si uno insiste lo suficiente y demuestra resultados, las oportunidades llegan”.

“Al comienzo fue difícil, pero he visto cómo eso ha cambiado con los años. Hoy hay más aceptación, más espacios, más voces femeninas.

A las niñas y jóvenes les diría que no se queden calladas. Expresen sus ideas, primero a quien más confianza le tengan. A veces, una sola persona que crea en ti puede ser el punto de partida.

Y a los hombres les pido que escuchen sin prejuicios. Una mujer también puede tener ideas poderosas. No somos solo maquillaje o peinado. También pensamos, creamos y transformamos el mundo”.

