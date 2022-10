El proceso de licitación para el actual contrato del PAE también tuvo críticas. Una de ellas es que a las licitaciones públicas que se han hecho no se están presentando suficientes oferentes, incluso, algunos lotes se declaran desiertos. Otra, que hay modificaciones en los requisitos, lo que sería para facilitar la participación de un oferente particular. Desde la Veeduría Todos por Medellín han alertado en otras ocasiones sobre retrasos en la contratación de personal para operar el PAE, si bien, desde la administración distrital han dicho que el programa funciona bien y no para.