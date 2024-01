Las obras en discusión

En el caso del centro metropolitano de fauna silvestre el compromiso no solo era acometer las obras civiles del módulo de cuarentena sino suministrar algunos aditamentos como las jaulas para mamíferos, aves y reptiles. Pero la historia tampoco va camino a un final feliz.

En el acta de terminación del 17 de abril pasado, que no le fue admitida a CC Barbosa 2020 y por lo tanto le tienen retenido un pago de $1.000 millones, la interventoría apunta que hubo ítems no ejecutados y “ello representa de forma patente el no cumplimiento pleno y satisfactorio de las actividades contractuales”. Habla además de varios llamados que le hicieron al consorcio por bajo rendimiento al ejecutar el cronograma.

Al ser consultados por EL COLOMBIANO, los nuevos directivos del Área Metropolitana dijeron que no se pronunciarían sobre el tema entre tanto conozcan al detalle el proyecto. No obstante, una fuente cercana a la protección de los animales y conocedora de estos tejemanejes indicó que si bien el grueso de la obra civil de la edificación quedó bien, incluyendo la red contra incendios y el aire acondicionado, faltan detalles protuberantes que hacen que este centro a donde en promedio llegan por año unos 25.000 animales, opere solo a la mitad de lo que debiera. Por ejemplo, hay goteras debido, presuntamente, a que al techo le faltaron los chaflanes que unen las tejas con las paredes para que el agua no se filtre; los desagües no tendrían tampoco la eficiencia prevista; no instalaron, según la fuente, mallas y unas rejillas longitudinales en acero inoxidable y faltarían varios pasamanos. En las salas de cirugía faltaron los mesones y la sección de Rayos X habría quedado incompleta.