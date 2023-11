Por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Ministerio de Ambiente abrió convocatoria dirigida a organizaciones no gubernamentales interesadas en llevar a cabo procesos de esterilización de hipopótamos. Las propuestas podrán presentarse hasta el 30 de noviembre de 2023 a través del correo electrónico info@minambiente.gov.co en formato PDF y con el asunto ‘Interesado en esterilizar hipopótamos -nombre de la organización o persona’.

Resulta que por las lluvias los cebos para capturar y dormir a estos hipopótamos no están resultando efectivas . Esto, sumado a la crisis para conseguir las inyecciones necesarias para anestesiar a estos animales, pues los opiodies que se necesitan para están escasos por la crisis sanitaria derivada de su consumo en Estados Unidos, por lo que las autoridades han decidido restringir al máximo su comercialización y solo unos cuantos zoológicos y centros de megafauna en el planeta tienen abastecimiento en este momento.

La semana pasada el gobernador Aníbal Gaviria volvió a desestimar la evidencia científica opinando que la eutanasia no es un procedimiento que a él le parezca adecuado. “Por eso no hemos estado de acuerdo y sigo manifestando mi crítica a esa posibilidad de la denominada eutanasia, el sacrificio de los hipopótamos. Me parece que sí se puede avanzar en la esterilización, ese es un camino que nosotros desde la gobernación siempre impulsamos, aceptamos y promovimos”, manifestó.