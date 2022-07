Un audio filtrado del coronel Daniel Mazo, comandante de la Policía Antioquia, generó controversia porque inicialmente se entendió como una orden para levantar todos los puestos de control que hay en los seis ejes viales del departamento.

“Que no se pueden poner puestos de control y ponen puestos de control en carreteras, ahí le encontré uno en el municipio de Rionegro, no puestos de control, no se pueden ponen carpas, cero carpas”, recalca el oficial en el audio, refiriéndose a la delicada situación de orden público por el plan pistola del Clan del Golfo, contexto bajo el cual estos puestos de control dejarían muy expuestos a los uniformados.