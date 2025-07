Ttras su salida del Gobierno como embajador de Reino Unido en Colombia, a finales de mayo, Barreras dio varias entrevistas refiriéndose al panorama electoral que viene.

En Blu Radio, el exsenador se molestó porque el entrevistador, Ricardo Ospina, le dijo: “Gustavo Petro se eligió con la bandera social, con la bandera de cumplir o de llevar a cabo unas reformas. No ha sido capaz de hacerlo. Y hay diferentes interpretaciones. Ustedes, los petristas, dirán que es porque la oposición no se los permite...” y Barreras le respondió: “Bueno, primero gracias por el epíteto, pero estoy seguro de que si yo le dijera a usted, por ejemplo, duquista, usted diría, “Yo no soy duquista”. Yo soy un hombre independiente que votó por Duque en su momento. Entonces, a mí no me diga que es petrista... A mí no me diga...”, dijo molesto.

“¿Por qué le molesta que le digan petrista?”, le preguntaron más adelante los periodistas de esa mesa radial. “Soy de la Tercera Vía, es una expresión de las tendencias liberales (...) Eso no es lo que proclama el presidente Petro (...) él hizo una coalición con nosotros los de centro, liberales”, agregó.