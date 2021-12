Campesino afectado por desastre de Hidroituango le gana tutela a EPM

Una polémica armó el alcalde de Medellín Daniel Quintero con un trino en el que asegura que “hemos encontrado un proceso sistemático de falsificación de firmas”, en referencia a las que fueron entregadas a la Registraduría para impulsar la revocatoria de su mandato. Una vez publicado su mensaje, desde varios sectores políticos y ciudadanos le pidieron al alcalde explicar las razones por las cuales decía tener la información que está bajo custodia de la Registraduría, desde el pasado 10 de noviembre, para la revisión y que contiene los datos de 305.000 personas.

El alcalde agregó en su mensaje que la próxima semana entregará a la Fiscalía, al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría, las pruebas sobre esa “sistemática falsificación de firmas”.

Según los tiempos establecidos para el proceso de revocatoria, la Registraduría Nacional tiene 45 días para examinar las firmas y determinar si se convoca o no al proceso electoral. En el caso de Medellín se requieren cerca de 91.000 firmas válidas.

Uno de esos cuestionamientos sobre el trino del alcalde vino de la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, quien le recordó al alcalde que las firmas que están en Bogotá, “no puede verlas, pues están protegidas por la ley de habeas data con información sensible y personal”.

En respuesta a ella y a muchos trinos desde los que lo increparon, el alcalde volvió a trinar y le respondió a la senadora Valencia con un documento en el que la Registraduría le remite copia de las planillas que contienen las firmas, como parte del proceso legal.

“Con el fin de garantizar el debido proceso administrativo y el ejercicio del derecho de contradicción, se procede a remitir copia de las imágenes digitalizadas en formato PDF de los formularios de la recolección de apoyos ciudadanos entregados por el vocero de la iniciativa Andrés Felipe Rodríguez Puerta para respaldar la revocatoria del mandato”, se lee en la respuesta enviada por Roberto Cadavid, director del Censo Electoral de la Registraduría, con fecha del 26 de noviembre.

Rodríguez, líder de la revocatoria, se preguntó si este tipo de mensajes no son “una intimidación a los electores con una falsa denuncia sobre la recolección de firmas?”. Dijo que la Registraduría tiene hasta el 26 de diciembre para entregar un veredicto y, por lo tanto, Quintero “no puede decir absolutamente nada hasta que la entidad dé su informe, no existen informes parciales. No puede acusar, no es juez para tratar de desacreditar este proceso”. A ello se suma la preocupación por el manejo de la información que está en poder del alcalde y que se desencadene una persecución contra quienes avalaron con su firma la intención de revocarlo, especialmente si hay funcionarios o contratistas actuales de la administración.