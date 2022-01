¡Pilas! Habrá interrupción del servicio de agua en tres municipios del Aburrá

En Medellín, las zonas afectadas temporalmente son:

El circuito Campo Valdés —que incluye 12.259 clientes de los barrios Campo Valdes No. 1, Campo Valdes No. 2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar, La Salle y Las Granjas— que tendrá suspendido el servicio entre las 9:00 p.m. del lunes 17 de enero y las 3:00 a.m. del martes 18 de enero.

El circuito Copacabana —en el que se encuentran 17.905 clientes de los barrios Machado, La Misericordia, Remanso, Pedregal, Villa Nueva, La Asunción, Simón Bolívar, Tobón Quintero, La Azulita, Las Vegas, El Recreo, El Obrero, Miraflores, Cristo Rey, Fátima, La Pedrera, El Majón, El Tablazo, La María y San Juan— con interrupción en el servicio entre las 8:00 p.m. del martes 18 de enero y las 3:00 a.m. del miércoles 19 de enero.

Y el circuito Cumbres en Sabaneta —al que pertenecen 2.933 clientes de los barrios La Doctora, Las Lomitas, María Auxiliadora y San José— que quedarán sin servicio el jueves 20 de enero entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m.