Aunque dicha acción ya había sido anticipada semanas atrás por la misma Secretaría de Educación, el alcalde aprovechó el anuncio para poner el espejo retrovisor y aseverar que durante las administraciones pasadas la inversión en el mantenimiento de los colegios fue cero.

“Esto es el resultado de más de 20 años de cero inversión en esos colegios”, dijo Quintero, atribuyendo el actual problema a los gobiernos pasados.

El alcalde admitió que cuando su administración formuló el plan de gobierno omitió incluir el mantenimiento de los colegios en los cálculos porque nadie le dijo que los colegios estaban en mal estado: “cuando estábamos haciendo campaña no había nadie que hablara de los colegios, ahí sí Proantioquia se quedaba callada, el Centro Democrático no decía nada (...) y eso no nos permitió ver el estado tan grave en que estaban los colegios”.