Necoclí respira: solo hay 70 migrantes en sus playas

EL COLOMBIANO les preguntó a Aguinaga, Vélez, Corredor y García por las supuestas cuotas en la Alcaldía. Vélez negó tener burocracia en el Inder y sostuvo que su ejercicio como concejala siempre actuó en representación del partido y de los electores, “con total transparencia” y lejos de cualquier relación con la Administración. En un sentido similar respondió Aguinaga, quien recordó su voto negativo a la propuesta de facultar al Alcalde para hacer una reforma administrativa, lo que genera, en su consideración, más burocracia. Corredor dijo que hacer “oposición política no es decirle no a todo ni consiste en poner obstáculos” y aseguró que ha hecho propuestas diferentes a las de la Administración. En cuanto a los señalamientos sobre cuotas burocráticas indicó: “Yo mismo he participado activamente haciendo control político a temas sustantivos de la Secretaría de Educación, como lo concerniente a infraestructura educativa, la cual por gran deterioro”. García recordó que ha trabajado en varias entidades donde se cruzó con personas que hoy ocupan cargos en la Alcaldía, lo que, dice, no significa que sean sus cuotas: “Está haciendo carrera que a través de redes sociales, bodegas y noticias falsas se siembran mantos de duda o se acaba con la honra de las personas y, lo más grave, se expone la integridad física de cada uno de nosotros, pero sin pruebas”.