Cuatro retos para que el Centro sea buen vividero

Mónica Pabón , recién nombrada gerente del Centro, dijo que aunque el Plan de Desarrollo 2020-2023 apenas está en ciernes, se puede intuir que la intención de este gobierno es continuar las obras, pero con un enfoque social. “Las obras de infraestructura siempre se harán porque la ciudad es un organismo en constante evolución y transformación, pero si uno no carga de contenido esas obras, difícilmente logrará una apropiación del espacio público o una relación de identidad. La infraestructura siempre será bienvenida y me parece que las obras recientes, en general, están bien hechas, pero falta darle un poco más de fuerza al contenido social y económico”, declaró.

Que La Candelaria sea la comuna con más muertes violentas de Medellín no es un fenómeno nuevo, pero no por eso deja de ser grave. En 2018 y 2019, el Centro fue el sector que más asesinatos puso en la estadística con 108 y 86, respectivamente. Aunque hubo una reducción significativa de un año a otro, en 2019 15 de cada 100 crímenes en la ciudad ocurrieron en alguno de los 17 barrios y tres áreas institucionales de la comuna 10. Además, La Candelaria lideró en 2019 el escalafón en otros delitos como hurto a personas, establecimientos comerciales y motos; extorsión, incautaciones de estupefacientes y lesiones personales. Otro dato de es relevante: una de cada cuatro capturas que se realizaron entre enero de 2019 y enero de 2020 fueron allí. Un reto adicional en el que coinciden autoridades, habitantes y visitantes es que no haya zonas vedadas para caminar en la noche como algunos sectores de San Benito, Niquitao, las inmediaciones de la estación Prado o lo que llaman el Bronx. Mónica Pabón insiste en que será clave reforzar la articulación con la policía para que los patrullajes sean constantes y explorar alternativas en conjunto con privados y la comunidad para que se apropien de espacios a través de ARE (Áreas de Rehabilitación Estratégica) que permiten generar sostenibilidad económica de los espacios a largo plazo.