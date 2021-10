Puerto Berrío se despidió de 116 muertos sin nombre que un día adoptó

Pero el pasado miércoles 15 de septiembre no fue una fecha común para cumplir esa labor. Estaba de día y detrás de él no solo marchó la multitud invisible de almas, sino también una tangible con obispo y sacerdotes, antropólogos, forenses, cámaras y pobladores.

Entonces, cumplió la promesa de visitar a su adoptado, orarle, ofrecer misas en su nombre. Y así lo hacían otros habitantes del municipio con sus propios NN, casi todos sepultados en tres pabellones de caridad, que suman unas 300 bóvedas destinadas no solo a los desconocidos que llegaban al pueblo, sino también a personas cuyas familias no tenían dinero para pagar un lugar en el camposanto.

Y a ella también se le cumplió. Afirma que la justicia que anhelaba empezó a llegar ocho días después de que adoptó a su NN, cuando falleció el primero de los hombres involucrados en la muerte de su hijo. De ahí en adelante, asegura, escuchó las noticias de otros paramilitares que perdieron la vida en su misma guerra y eso para ella era más que suficiente. Lo asumió como el milagro que permitió que en el caso de su hijo no hubiera impunidad.

Muchos casos había conocido de personas que adoptaban cuerpos no identificados, los llamaban muertos NN, y que eran favorecidos con aquello que deseaban o necesitaban. “Se ganaban chances, había mujeres que quedaban embarazadas aun cuando no podían tener hijos, algunos se curaban de enfermedades, las cosas que pedían se cumplían”, recuerda Margarita.

Marcó la lápida con la M, la inicial de su nombre. E se era el signo inviolable de que el cuerpo dentro del oscuro hoyo era suyo y nadie podría adoptarlo. Margarita siguió la tradición y le pidió un favor al ser que estaba ahí dormido para siempre: que la muerte de su hijo no quedara impune.

En septiembre del 2000, dos meses antes de que Hugo tuviera su primer día como animero, Margarita Rojas estaba enterrando a su hijo de 20 años, quien fue asesinado por paramilitares. 48 horas después, visitó la tumba de lápida fresca, olvidó cuántas vueltas le dio al cementerio, desesperada y llorando. Se paró frente a una bóveda, desconocida, abandonada a su suerte, lamosa y sin flores, y adoptó a un muerto que no era suyo.

A cambio de ello, los pobladores les prometían las misas, y oraciones, pero también comprarles osarios para que reposaran eternamente, pues con el pasar del tiempo, ante la necesidad de las bóvedas para enterrar a nuevos fallecidos, los restos de muchos de los cuerpos no identificados fueron depositados en una fosa común, un bloque de cemento con tapa en el techo, que no se usa hace años y en la que hoy está prohibido tirar un solo hueso. El adoptado de Margarita no llegó allí.

Cuando lo sacaron de la bóveda, lo empacaron en una bolsa, marcada y sellada, que guardaron en una celda, donde reposaba con otros restos hasta que la UBPD se lo llevó ese 27 de septiembre.

La búsqueda persiste

Esa misma semana, Carmen Rosa Rúa se preguntaba dónde estaba el cuerpo que adoptó en 2002, el año en el que también desapareció su hermano. En ese entonces, dice, no era cristiana y tenía otras convicciones, por lo cual hizo algo que hoy no haría: le prometió al ánima que pondría sus restos en un osario si le ayudaba a salir de un percance económico. El milagro sucedió y hasta pudo pagar los $140.000 que, en noviembre de 2004, le costó la pequeña tumba.

En ella guardó a su adoptado y a otro no identificado porque el sepulturero de la época le dijo que había espacio para dos y que si no lo enterraba allí sería arrojado a la fosa. Ambos cuerpos quedaron en el osario 232 y ella marcó la lápida como NN José. Aunque quería entregarlos a la UBPD el mes pasado, no pudo porque la tumba está marcada con un nombre diferente. Solicitó que en una siguiente jornada de búsqueda la inviten, pues ella reconoce los huesos: unos eran blanquecinos y otros estaban muy negros.

“Los primeros días yo venía y les oraba, después me fui del pueblo. Regresé pero casi no visitaba el cementerio, aunque se supone que el osario es de mi propiedad, no sé por qué tiene otro nombre”, expresa.

El padre Diomer Arley Gómez, párroco desde hace cinco años en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, que administra el cementerio, conoce esta y otras quejas similares y cree que una de las razones es que en el pasado había un manejo menos organizado del camposanto y que algunos de los anteriores sepultureros podrían haber revendido osarios.

La otra razón es que algunos fueron remarcados por causa de una humedad y esto pudo llevar a que se trocaran los nombres. Hoy, la instrucción es clara: ningún osario o bóveda de los pabellones de interés forense puede ser abierto sin permiso de la UBPD y la JEP.

“La labor de estas instituciones beneficia a los familiares que pueden encontrar a sus desaparecidos y nos permite desocupar casi 300 bóvedas que sirven para los fallecidos que necesitan caridad”, señala el sacerdote, quien agrega que en el proceso siempre tuvieron en cuenta a los adoptantes por el gesto que han tenido y porque también han vivido en carne propia el conflicto armado.