La denuncia la hizo el representante a la Cámara, Daniel Carvalho, quien precisó que el Área Metropolitana (Amva) decidió tercerizar este servicio hace más de un año, sacrificando la experiencia de un operador técnico por los servicios de la Corporación Agroempresarial de los Llanos (Corpallanos). Según el congresista, la nueva firma no cuenta con experiencia en el sector de la movilidad urbana, factor que explicaría el deterioro del sistema.

El sistema público de bicicletas EnCicla está en cuidados intensivos y no es, precisamente, por el vandalismo. Ya habíamos reseñado que el año pasado los préstamos cayeron en más de 1,5 millones y que los mantenimientos preventivos y correctivos de las estaciones bajaron. Pero otro asunto cerraría el ramillete de razones que tienen al sistema pasando un trago amargo: una ‘famiempresa’ del departamento del Meta, cuestionada por su experiencia, terminó administrando el personal que opera el programa.

Corpallanos, mediante el contrato LP 208 de 2022, bajo el objeto de “administrar el personal para la operación del sistema de bicicletas públicas EnCicla” y con $5.367 millones habilitados, habría despedido a funcionarios experimentados para acomodar en cargos directivos a los hijos y familiares de su representante legal, Luis Fernando Díaz.

Díaz, sin embargo, negó todos los señalamientos, entre los que también se cuentan la precarización laboral de algunos contratistas con la reducción de sus salarios y la denuncia de una exfuncionaria del programa que alega haber sido víctima de acoso sexual por parte de uno de los hijos de Díaz. El Amva, responsable directa del sistema, respaldó la gestión de la empresa y negó que la crisis sea por esta causa.

¿Agro y bicicletas?

Corpallanos llegó a EnCicla a través de una licitación pública. El contrato comenzó a correr el 16 de mayo pasado y, en principio, no podía superar los nueve meses. Lo que no se explica Carvalho es cómo la empresa se quedó con la licitación, luego de presentar el “manejo de un matadero” y de “personal de cafetería” entre su experiencia. “Con el cambio se acaba toda la experiencia adquirida, y la que presentó no tenía relación con la gestión de bicicletas”, afirmó.

Díaz, sin embargo, contrapunteó: en un tono airado, tildando de mentiroso al congresista, sostuvo en conversación con EL COLOMBIANO que Corpallanos ha trabajado incluso con el Metro de Medellín. Que la empresa, con domicilio en Villavicencio, es una de las más experimentadas en el país y que no documentó ese tipo de experiencia en el proceso de licitación. “Tenemos la experiencia: fuimos operadores de los guías educativos del metro por dos años. Ese es un proyecto similar a EnCicla, lo que pasa es que uno es en metro y otro en bicicletas”, dijo Díaz. La versión fue respaldada por Juan David Palacio, director del Amva.